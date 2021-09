Erice, strade provinciali dissestate: chiesto intervento del commissario straordinario

Strade provinciali e rurali in pessime condizioni. L’assessore Paolo Genco, del Comune di Erice, chiede immediati interventi al commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia regionale) Raimondo Cerami.

«Con Cerami è stato intavolato un rapporto di leale e proficua collaborazione», premette Genco, ed è stato proprio sulla base di ciò che ha scritto all’ex magistrato per segnalare le pessime condizioni in cui versano alcune strade provinciali e rurali, sollecitando «interventi urgenti finalizzati a tutelare non soltanto la sicurezza pubblica ma anche la corretta viabilità delle stesse e la possibilità di transito da parte dei fruitori».

In attesa della replica del commissario del Libero Consorzio che, a questo punto, è attesa per le vie istituzionali, tuttavia va detto che l’ex Provincia è attualmente impegnata a portare avanti, nel rispetto degli iter procedurali e dei tempi di procedimento, il «Programma quinquennale 2019-2023” degli interventi relativi a manutenzione della rete viaria finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2018.

