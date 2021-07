Chiusura Sasn Trapani, il senatore Santangelo: "Dal ministero della Salute massima attenzione"

Il Senatore Vincenzo Santangelo torna sulla vicenda della chiusura della sede di Trapani dell’ambulatorio Sasn che offre assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile, che solo qualche settimana fa aveva sottoposto all’attenzione del Ministero della Salute e in particolare del Sottosegretario Sileri.

"A seguito della segnalazione inviata e dei continui contatti avuti con il Ministero e in particolare con il Sottosegretario Sileri - che ringrazio - ho avuto la conferma della massima attenzione che viene posta sulla vicenda, vista anche la rilevanza della problematica che si protrae ormai da qualche mese e che riguarda tutti i lavoratori marittimi trapanesi costretti a recarsi fino a Mazara del Vallo per fruire delle prestazioni ambulatoriali. In passato, le vecchie sedi sono state chiuse non per volontà dell’amministrazione, ma a causa di problematiche contrattuali riguardanti gli immobili appartenenti a privati. Per ovviare a questi impedimenti è stata individuata una sede di proprietà dell’ASP che però necessitava di interventi di ristrutturazione" spiega Santangelo.

"L'intervento edilizio è stato immediatamente avviato ed è proseguito anche a seguito dell’avvicendamento ai vertici dell’ASP con l’arrivo del Commissario Zappalà. Il Ministero ritiene assolutamente fondamentale la riapertura della sede di Trapani e adesso si sta lavorando a pieno ritmo per giungere al più presto a questo risultato. Vorrei rassicurare tutti i lavoratori marittimi trapanesi sul fatto che sulla questione c'è la massima attenzione mia e del Sottosegretario Sileri. Sarà nostra cura monitorare il completamento dei lavori e dare ulteriore riscontro ai cittadini" ha concluso il senatore Santangelo.

