Paceco, archiviata la mozione di sfiducia al sindaco Scarcella

Archiviata la mozione di sfiducia al sindaco di Paceco presentata da sei consiglieri di opposizione. In apertura dei lavori infatti Vitalba Ranno ha sollevato una questione pregiudiziale sostenendo che «la mozione di sfiducia al sindaco deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, e i due quinti di 16 consiglieri corrispondono a 6,4, quindi dovevano essere in 7, mentre a firmarla sono stati in 6».

Interpretazione - scrive Salvatore Morselli in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola - condivisa dal segretario comunale per cui la pregiudiziale è stata approvata. «Prendo atto della decisione del Consiglio comunale – ha detto il Sindaco Giuseppe Scarcella – e ro pronto a rispondere punto per punto alle contestazioni sollevate nella mozione di sfiducia che non avevo approfondite nella conferenza stampa perché volevo farlo in consiglio, ma non c’è stata la possibilità di farlo».

Di tutt’altro avviso l’opposizione che sostiene l’arrotondamento per difetto, sulla base di alcuni pareri raccolti nei giorni scorsi, e hanno annunciato un ricorso.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE