Marsala, bici e monopattini elettrici interdetti dal centro storico: troppo pericolosi

Bici e monopattini elettrici vietati nel centro storico di Marsala. È quanto ha deciso il sindaco Massimo Grillo, con un provvedimento che ha vietato l’uso della bicicletta nelle due principali arterie cittadine: via Garibaldi e via XI Maggio.

Il provvedimento, stabilito con una apposita ordinanza, scaturisce dal fatto che, proprio in questi ultimi mesi, nel centro storico marsalese scorazzano, senza alcun riguardo, le biciclette, con i ciclisti che non sembrano avere alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni.

Il provvedimento dell’Amministrazione Grillo nasce dall’esigenza di tutelare i pedoni che affollano le due principali vie del centro storico marsalese.

