Paceco, il sindaco Scarcella si difende: "Non mi aspettavo la mozione di sfiducia"

E’ stato un duro, durissimo attacco quello che il sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella ha sferrato al dottor Biagio Martorana, ex sindaco del paese, da lui individuato come il riferimento di quella opposizione che ha presentato una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Il sindaco ha voluto incontrare la stampa non tanto per contestare punto per punto gli addebiti mossegli, cosa che ha detto farà in sede di Consiglio comunale che è il luogo deputato, quanto per esprimere il suo pensiero su una mozione che ha detto di non aspettarsi.

Al suo fianco gli assessori Gallo, De Luca e Valenti e alcuni consiglieri comunali di maggioranza che in questo modo hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla primo cittadino.

