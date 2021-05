Paceco, mozione di sfiducia per il sindaco Scarcella

Un lungo, lunghissimo elenco di inadempienze di carattere amministrativo e politico sono il contenuto della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, presentata di consiglieri comunali Biagio Martorana, Biagio, Salvatore Catalano, Maria Basiricò, Vito Bongiorno, Marilena Cognata e Salvatore Ricciardi.

Per i sei firmatari della mozione «l’operato del Sindaco Scarcella, in questi anni di amministrazione, si è contraddistinto per le gravi inadempienze concernenti i più elementari dettami di gestione politico e amministrativa. Numerose sono infatti le determinazioni sindacali e le delibere illegittime o al limite del lecito eseguite o portate in Consiglio per l’approvazione, puntualmente contestate dai consiglieri di opposizione».

Tra gli appunti mossi «la mancata presentazione, nei tre anni di amministrazione, della relazione annuale sull’attività amministrativa svolta» otre che « la nomina illegittima dei delegati del Sindaco nelle frazioni di Dattilo e Nubia» e il modo con cui è stato gestito l’aspetto finanziario, in dispregio, a detta dei sei, della normativa vigente.

