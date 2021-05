Pescherecci di Mazara, prosegue la "missione" del sindaco Quinci: incontro con Guerini

Prosegue la «missione romana» del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ieri è stato ascoltato a Montecitorio dalle Commissioni Esteri e Agricoltura, per discutere della sicurezza dei pescatori siciliani e dell’ipotesi di intese commerciali con operatori libici nel settore pesca - magari con un «garante governativo» - dopo i pesanti attacchi in mare, nelle more di un complicato accordo politico complessivo tra Italia e Libia.

In agenda, oggi, incontri con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, con cui già da alcune settimane sono in corso continui aggiornamenti sullo stato d’allerta dei pescherecci siciliani impegnati nella pesca d’altura. Tra i temi in discussione, oltre alla Zee (Zona economica esclusiva) universalmente riconosciuta entro le 12 miglia ed estesa unilateralmente dalla Libia fino a 74.

Il sindaco Salvatore Quinci si trova nella capitale da martedì scorso, quando ha incontrato il ministro degli affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio «al quale ho voluto personalmente rappresentare il complesso tema della sicurezza dei nostri pescatori nel Mediterraneo dopo gli eventi drammatici di questi giorni», ha spiegato il primo cittadino, che ieri, inoltre, ha incontrato il ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. «Con il ministro - ha detto Quinci - abbiamo delineato le iniziative da attuare quanto prima».

