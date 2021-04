Isole minori, Alaimo (M5S): "Oltre 13 milioni per l'approvvigionamento idrico"

La deputata alla Camera Roberta Alaimo, del Movimento 5 Stelle, annuncia un finanziamento di oltre 13 milioni di euro fino al 2023 per l'approvvigionamento idrico nelle isole minori, come Ustica, Lampedusa e Pantelleria.

“Più di 13 milioni fino al 2023 per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il finanziamento voluto dal M5S è realtà per sostenere migliaia di famiglie. In Sicilia ne beneficeranno per esempio isole come Ustica, Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Lipari e Favignana. La norma era stata introdotta durante l’esame in prima lettura in Senato del Decreto Ristori con il Governo Conte con l’obiettivo di contribuire alle spese per l’acquisto dell’acqua in quelle comunità dove è difficile l’approvvigionamento. Come Movimento 5 Stelle siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto”.

Queste le parole di Roberta Alaimo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio), previste in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Si tratta di un decreto del Ministro dell'Interno di concerto col MEF.

