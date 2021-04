Marsala zona rossa, l'ira del sindaco Grillo: "Alcuni cittadini irresponsabili"

Dalla mezzanotte è scattata a Marsala la «Zona Rossa» che si protrarrà fino al prossimo 22 Aprile. Alla base di questa «Zona Rossa» c’è la irresponsabilità di quei cittadini che nel periodo pasquale si sono riuniti causando focolai covid. Tale situazione è stata accolta dal sindaco Massimo Grillo con «amarezza e delusione» che ha spinto il sindaco Grillo a richiedere alla polizia municipale di fare i dovuti accertamenti per assumere necessari provvedimenti, comprese le eventuali sanzioni.

«Diversi focolai si sono diffusi – dice il Sindaco Grillo – nel periodo di Pasqua proprio per il comportamento da irresponsabili da pochi cittadini che hanno alimentato focolai nel nostro territorio con le note, gravi conseguenze per tutta la comunità locale. Il ricorso alla «Zona Rossa» è scattato per tutelare la salute pubblica dei marsalesi ma al tempo stesso sono dispiaciuto perché tanti titolari/gestori di attività commerciali saranno costretti a chiudere le loro attività».

