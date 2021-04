Le priorità per Triscina, il Comune traccia il percorso

Sul tavolo del sindaco Enzo Alfano una serie di priorità su Triscina, la borgata marinara di Castelverano, oggetto di un incontro tra l'Associazione "ProgettoTriscina", con in testa il suo presidente Enzo Danimarca e il primo cittadino.

«L' apertura della porta, lato ovest, del Parco Archeologico è utile per la crescita del nostro territorio», ha subito detto il presidente Danimarca. Poi una serie di problematiche e delle buone notizie per la prossima estate. Il sindaco, a fine incontro, ha assicurato «che per la nuova stagione estiva saranno prese in considerazione alcune richieste: pulizia straordinaria della borgata, compresa potatura alberi, pulizia dell'arenile, ripristino pali divelti, illuminazione in alcuni tratti della via della Magna Grecia e della via del Mediterraneo».

La spiaggia per Danimarca «si deve attrezzare di almeno dieci passerelle per i disabili e la piazza Giovanni Paolo II deve essere illuminata, arredata, pulita al più presto per essere vissuta pure dai ragazzi. Si auspica che la raccolta differenziata venga rispettata, che non si vedano cumuli di rifiuti in alcuni punti, che si applichino sanzioni a chi non rispetta le regole».

Il mercatino del lunedì assicura il primo cittadino tornerà nel vecchio sito della via della Magna Grecia, vista l'esperienza positiva e, a breve, afferma Alfano, inizieranno pure i lavori per le fognature. Le criticità attuali sollevate al sindaco riguardano anche il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

