Trapani-Erice, anche Custonaci dice sì alla ridefinizione dei confini

Dopo Buseto Palizzolo e Valderice anche l’amministrazione comunale di Custonaci aderisce al tavolo di confronto per la rettifica dei confini. A renderlo noto sono stati il sindaco Giuseppe Morfino e l’assessore ai lavori pubblici Michele Riccobene nel corso dell’incontro, tenuto nella sala giunta del palazzo municipale, con i rappresentanti del Comitato che punta alla riorganizzazione del territorio, dal centro urbano di Trapani ed Erice fino alla macro area dell’Agroericino.

La proposta di ridefinizione è stata illustrata dal presidente del Comitato per la rettifica dei confini Trapani-Erice Silvana Catalano e dai responsabili dei coordinamenti, ovvero Vincenzo Maltese per l’area giuridica, Marcello Maltese per l’urbanistica e Gian Rosario Simonte per tributi e finanze.

