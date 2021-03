Grandi progetti a Marsala, i sindacati al sindaco: "Vogliamo notizie su iter"

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, a che punto è l'iter di alcuni importanti progetti redatti dalla precedente amministrazione comunale (sindaco Alberto Di Girolamo) per i quali il Comune ha ottenuto cospicui finanziamenti europei per decine milioni di euro. I principali progetti sono quelli di Agenda Urbana, Area Vasta, bretella autostradale Marsala-Mazara, eliminazione diversi passaggi a livello e Waterfront.

"I progetti della precedente amministrazione - ha risposto Grillo nel corso di un incontro in Municipio con i rappresentanti dei sindacati - sono della città e, in tal senso, ci stiamo adoperando per proseguire l’iter, ma con un nuovo metodo. Occorrono approfondimenti per alcune opere in cantiere, risolvendo di pari passo taluni problemi organizzativi. Il tutto in una logica aziendale che riteniamo utile e fondamentale per meglio programmare il futuro della città".

I sindacati hanno sottolineato che l’avvio dei cantieri contribuire ad alleviare l'attuale crisi economica, acuita dalla pandemia Covid. "Il nostro metodo di lavoro - ha aggiunto il sindaco - include la sottoscrizione di un Patto sociale in cui sarà essenziale la collaborazione dei cittadini in tema di beni comuni. Lo scopo è quello di coinvolgere categorie produttive e professionisti per renderli protagonisti dei prossimi cambiamenti. Sono certo che le forze sindacali saranno al nostro fianco, contribuendo anche a cogliere l’opportunità offerta dal Recovery Fund, alle cui risorse, è bene chiarirlo, si attinge solo se si hanno i progetti pronti. E su questi stiamo lavorando, raccordandoci con la Regione".

© Riproduzione riservata