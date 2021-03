Tranchida: "Musumeci a Trapani? Aspettavamo i vaccini, no le passerelle politiche"

"Con non poco stupore apprendiamo dalla stampa che domani il Presidente della Regione, immaginiamo col seguito politico che l’accompagna sarà ospite della nostra struttura per la campagna vaccinale anticovid". Lo dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

"Per la verità aspettavamo - aggiunge - e con ansia i vaccini, in modo tale da accelerare ed estendere a tutta la popolazione sicuri anticorpi contro la malattia del secolo. Di secolare sapore registriamo invece passerelle politiche sulla salute, augurandoci almeno che non siano causa di ulteriori focolai".

Tranchida ha messo a disposizione del sistema sanitario regionale la struttura comunale polifunzionale in via Salemi, già sede Sprar. "Senza indugio e con l’intento di offrire al territorio provinciale - dice una nota del comune di Trapani - ulteriori strutture per agevolare la logistica in vista della campagna di vaccinazione contro il Covid - come prima per i test rapidi, tanto nei Centri Sociali, quanto a Piazzale Ilio e poi all’Autoparco comunale - sia l’assessore alle Politiche Sociali Abbruscato che il sindaco Tranchida hanno stimolato l’Asp e la Regione a fare presto. Stamani la firma del contratto di comodato, mentre nelle scorse settimane l’adeguamento funzionale dei locali da parte della Protezione Civile regionale".

© Riproduzione riservata