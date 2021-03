Il sindaco di Marsala chiede il ripristino della terza ambulanza

"Sospendere un servizio essenziale qual è quello garantito dalla terza ambulanza del 118 nel nostro territorio non mi sembra assolutamente opportuno". Ad affermarlo è il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che su input di un consigliere comunale Flavio Coppola, si è rivolto al commissario straordinario dell’Asp di Trapani per chiedere l’immediato ripristino della funzionalità della terza ambulanza del 118 nel territorio di Marsala.

Grillo chiede che venga ripristinata la terza ambulanza anche "in considerazione dell’estensione territoriale della città e del fatto che i casi di Covid sono di nuovo in aumento". "Non dimentichiamo, inoltre - continua il primo cittadino - che il nostro ospedale è di fatto praticamente inutilizzabile per tutte le altre emergenze no-Covid e che quindi occorre spesso trasferire i pazienti nei nosocomi di Trapani, Mazara, Castelvetrano".

Per altro, si sottolinea nella nota diffusa dal Comune, "per sanificare un’ambulanza occorre un periodo di tempo in cui il mezzo non può essere utilizzato per il soccorso".

© Riproduzione riservata