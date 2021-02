"Trapani ed Erice un solo Comune": appello ai due consigli comunali

Il Comitato «Trapani ed Erice un solo comune» lancia un appello ai Consigli Comunali di Trapani e di Erice. Fino ad ora i componenti del Comitato hanno tenuto fuori la politica ma ora provano a cercare le due Assemblee per la condivisione del suo progetto di unificazione di un territorio che, è unico nella sostanza ma ricade su due realtà amministrative differenti.

« L’intento progettuale – scrive il numero uno del Comitato Salvatore Aleo, in una missiva inviata ai presidenti Guaiana e Nacci - non è quello di realizzare una indiscriminata fusione amministrativa che non tenga conto delle specificità che caratterizzano i due Comuni bensì quella di dare valore aggiunto alle loro rispettive comunità in termini di qualità dei servizi e di riassetto urbanistico, valorizzando, nel contempo, l’essenza storica ed identitaria di alcune peculiari componenti territoriali degli stessi comuni».

