Marsala, 15 milioni per la riqualificazione del centro storico

L’amministrazione comunale di Marsala sta tentando di coinvolgere i privati nel «Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare», per il quale è previsto un contributo statale di 15 milioni di euro. La proposta sarà realizzata nell’area del centro storico alle spalle del Palazzo municipale, compresa tra piazza del Popolo e via Abele Damiani. Piazza del Popolo, in particolare, spiega una nota del Comune, «sarà al centro di un corposo intervento».

Saranno proposte due soluzioni progettuali su cui anche i cittadini saranno chiamati ad esprimere la propria valutazione. Partner del Comune è lo Iacp di Trapani.

Nella zona del centro storico individuata per gli interventi di riqualificazione ci sono fabbricati «in forte degrado» e "notevoli carenze infrastrutturali». Saranno, inoltre, programmati interventi e servizi per categorie fragili (disabili, anziani in solitudine, giovani coppie a basso reddito).

«E' fondamentale - dice il sindaco - favorire la più ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio perché, da qui, si possa cominciare ad attuare un modello urbano di città inclusiva e sostenibile: quella Smart City che corrisponde agli indirizzi adottati dall’Unione europea».

Due le manifestazioni di interesse contenute in altrettanti avvisi pubblicati dall’amministrazione. Con il primo, si invitano enti e privati a candidarsi quali partner con il Comune per il «Programma qualità dell’abitare». Con il secondo i privati sono invitati a manifestare l’interesse a vendere al Comune gli immobili di proprietà. Entrambe le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune entro il 5 marzo.

