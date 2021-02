Manca la rete idrica e fognaria, il Comune di Alcamo Marina fa un passo avanti

Primi passi ad Alcamo Marina per la progettazione delle condotte idriche e fognarie. L'area ad oggi è completamente urbanizzata ma sprovvista di una delle opere più importanti.

Da tempo l’amministrazione comunale si è messa in moto per arrivare ad una progettazione che consenta si provare ad agganciare fondi regionali, statali o europei per poter realizzare le due reti. In questi giorni è stato affidato dal Comune l’incarico professionale per le indagini e lo studio geologico relativo allo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della condotta idrica ad Alcamo marina. Ad occuparsene il geologo Gaspare Giuseppe Motisi, libero professionista di Castellammare del Golfo, che per le prestazioni avrà un compenso netto di 4.750.

L'articolo di Michele Giuliano nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE