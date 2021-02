Castelvetrano, approvato il bilancio di previsione 2018-2020

Con 15 voti a favore e 7 no è stato approvato dal Consiglio comunale di Castelvetrano il bilancio di previsione 2018-2020. Una speranza in più per i precari del Comune per la loro stabilizzazione. Compatti i consiglieri di maggioranza del Movimento cinque stelle e in più hanno detto sì i consiglieri Casablanca, Coppola e Maltese di «Bene comune», mentre la collega del Movimento Ditta ha preferito lasciare l’aula all’atto della votazione probabilmente non convinta di votare sì.

Hanno votato no il Pd con i due rappresentanti Di Bella e Campagna e Obiettivo Città con i consiglieri Martire, Viola e Stuppia. Si tratta e lo dice il sindaco Enzo Alfano con una punta di soddisfazione: «dell’approvazione dell’importante strumento finanziario, il primo del dopo dissesto, che aveva ricevuto lo star bene da parte del Ministero dell’Interno, l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato già lo scorso 25 novembre. Per la cronaca il bilancio era stato trattato e approvato lo scorso 21 gennaio dal Consiglio e aveva avuto l’approvazione della speciale Commissione del Ministero dell’Interno».

