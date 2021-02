Misiliscemi è realtà, l'aeroporto Vincenzo Florio pronto a "traslocare"

Misiliscemi è realtà. I prossimi mesi saranno fondamentali per la nascita del venticinquesimo comune della provincia di Trapani. Tra coloro che “traslocheranno” da Trapani a Misiliscemi vi è l’aeroporto Vincenzo Florio. Sicuramente ci vorrà tempo ma il dado è ormai tratto. Salvatore Ombra, però, non è preoccupato per ora.

"L’aeroporto non si è spostato resta dov’è - ironizza Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società che gestisce l’aeroporto Vincenzo Florio che aggiunge - ancora non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali e non conosciamo gli effetti dell’istituzione del nuovo Comune a cui apparterremo, attendiamo di capire chi saranno i nostri interlocutori. Per concludere con una battuta, spero proprio che ci abbassino la Tari".

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE