La nascita di Misiliscemi, all’Ars pronti per la votazione

Ore calde, quasi caldissime. Tra oggi e domani potrebbe arrivare la votazione all’ARS per l’«Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi». Ormai da tantissimo tempo all’ordine del giorno, la scorsa settimana è stata iniziata la trattazione su volere della deputata Eleonora Lo Curto, capogruppo all’Assemblea Regionale dell’UDC.

È inutile fare i pronostici: i numeri sono troppo risicati ed è probabile che si vada alla conta finale. Decisivi potrebbero essere i 5 Stelle.

«La situazione è in via di definizione – afferma Eleonora Lo Curto -, il percorso della legge è ormai deciso: si deve votare e questa sarà la settimana decisiva. Non so quale sarà l’esito del voto, la situazione è incerta ma auspico ed è opinabile che ci possa essere convergenza. L’iter legislativo è stato effettuato correttamente, i promotori di questa iniziativa hanno espletato tutte le procedure».

