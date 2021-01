Provinciale Trapani-Marsala, più illuminazione e sicurezza

Migliore illuminazione e messa in sicurezza. La politica, questa volta, è concorde ed unita. L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ieri mattina è stato in visita istituzionale a Trapani e Marsala. Il sopralluogo lungo la SP21 (strada provinciale che collega proprio Trapani e Marsala e principale arteria per l’autostrada verso Palermo) ha portato i due sindaci, Giacomo Tranchida e Massimo Grillo, insieme al Commissario del Libero Consorzio di Trapani Raimondo Cerami, a incontrare Falcone direttamente in loco.

Una strada fra le più trafficate della Sicilia e spesso teatro di gravi incidenti. Presenti anche l’assessore regionale Toni Scilla e la deputata Eleonora Lo Curto, oltre a numerosi assessori di Trapani, Marsala, funzionari del Libero Consorzio e i comandanti della Polizia Locale di Trapani e Marsala. Tutti sono d’accordo: la strada va messa in sicurezza e i lavori andranno fatti il prima possibile.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE