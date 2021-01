Castellammare, festa di compleanno in Comune in piena pandemia Covid: è polemica

Festa di compleanno con tavola imbandita nella sala giunta del Comune di Castellammare del Golfo. Lo denuncia, con un post su Facebook, corredato da una fotografia, il consigliere comunale Giovanni D’Aguanno. Il sindaco, Nicolò Rizzo, ha annunciato verifiche, anche per capire chi ha partecipato al banchetto e chi ha autorizzato i presenti ad utilizzare il luogo istituzionale per una festa privata in piena pandemia Covid.

«A seguito di quanto fatto presente dal consigliere comunale Giovanni D'Aguanno e dal consigliere comunale Marilena Titola nel corso del consiglio comunale del 27 gennaio - spiega il sindaco in un comunicato - in riferimento ad una tavola imbandita nella sala giunta del palazzo comunale di Castellammare del Golfo, faccio presente che chiederò al segretario, ai dirigenti ed al personale interessato, una verifica su quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità, autorizzazioni ed eventuale mancata osservanza delle norme di contenimento del covid19».

«Mi rammarico profondamente, auspico che si faccia velocemente chiarezza e che non ci sia in atto anche una strumentalizzazione politica sull'accaduto, perché ho sempre avuto, e dimostrato, grande sensibilità sulle problematiche legate al Covid-19 con i gravissimi risvolti sanitari, economici e sociali che sta creando. Desidero solo fare chiarezza su quanto è avvenuto e informerò dettagliatamente la cittadinanza non appena saranno accertati i fatti».

