Covid, UniCredit dona un automezzo da 7 posti all’Avis provinciale di Trapani

UniCredit dona un automezzo da 7 posti all’Avis Provinciale di Trapani per il progetto denominato "#AVISANDO" ai tempi di #EmergenzaCovid". L'Avis provinciale di Trapani è una organizzazione di volontariato, organo associativo intermedio che fa capo ad Avis Sicilia e Avis Nazionale, promuove la donazione di sangue ed emo-componenti e svolge funzione di indirizzo, attività di coordinamento, verifica e controllo delle 14 Avis comunali della provincia di Trapani, tutti centri raccolta sangue accreditati al sistema sanitario regionale. Il progetto "#AVISANDO" ai tempi di #EmergenzaCovid" vuole agevolare la mobilità e rafforzare la rete tra le 14 sedi Avis comunali della provincia di Trapani con i 7000 soci donatori di sangue ed emo componenti.

L'acquisto dell’automezzo permetterà il miglioramento della mobilità: "per il trasporto dei donatori (positivi agli anticorpi Covid) presso i centri trasfusionali in caso di necessità di Plasma iperimmune per la trattazione clinica dei pazienti affetti da coronavirus; "per il trasporto dei donatori periodici presso i centri trasfusionali per le donazioni periodiche di plasma e piastrine; "per il trasporto delle unità di supporto dei volontari o del personale sanitario (medici e infermieri) alle sedi Avis comunali della provincia di Trapani per le attività pre-triage e triage di accoglienza donatori per il rispetto dei protocolli di sicurezza anti covid19 e per il supporto e coordinamento alle attività di raccolta del sangue; "per il trasporto delle sacche di sangue dalle sedi Avis comunali ai centri trasfusionali di riferimento di Marsala e Trapani; "per tutti gli usi associativi.

