Rifiuti nucleari, il sindaco di Trapani Tranchida: "Respingeremo l'immondizia degli altri"

Torneranno a confrontarsi domani, dal primo pomeriggio, i sindaci del trapanese e a seguire con le parti sociali, sindacali e professionali su Trapani capitale italiana della cultura 2022. Al centro il Patto per la cultura, prima declinazione del Piano strategico provinciale, anima del dossier di candidatura; il partenariato per candidatura della città capoluogo al bando MediAree-Anci per elaborazione piano di sviluppo strategico Next Generation City; e il tema delle scorie nucleari.

«Insedieremo un tavolo tecnico-politico e socio-economico», annuncia il sindaco Giacomo Tranchida, che aggiunge: «Mentre il territorio, superando schieramenti e contrapposizioni politiche e programmatiche, prova a fare sistema per costruire la destinazione turistica-culturale e scommette sull'innovazione, deve tornare a occuparsi di tutelare la salute delle proprie comunità e territori dalla pericolosa spazzatura d’altri».

