Castelvetrano, si dimette l'assessore Irene Barresi

Si è dimessa l'assessore Irene Barresi, facente parte della Giunta del sindaco Enzo Alfano, con delega al Decoro e alla bellezza, all'Igiene, alla Tutela Ambientale, Tutela animali e Arredo urbano.

Lo stesso ex assessore ha precisato che "la mia decisione scaturisce da motivazioni esclusivamente personali, come molti già sanno, legate a problemi di salute in famiglia a cui non posso sottrarmi".

