Trapani punta su cultura e mobilità sostenibile, Tranchida: "Grandi progetti"

Un 2020 decisamente difficile, un futuro da costruire. Il primo cittadino di Trapani è deciso e punta su cultura e infrastrutture. «Abbiamo portato avanti grandi progetti per Trapani – afferma Giacomo Tranchida - , per lo sviluppo ed il rilancio della città che vogliamo guardando al futuro per i nostri giovani. Progetti già in corso che verranno alla luce in opere e cantieri nel 2021, grazie anche alla coesione programmatica del Consiglio Comunale. Abbiamo anche osato, durante questa pandemia, memori e fieri di un glorioso passato, riscoprendo il valore della cultura trapanese e dei trapanesi, e ci siamo candidati a Capitale Italiana della Cultura 2022, pur se, necessariamente abbiamo dovuto rinviare Europeade del 2021».

