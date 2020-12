Erice, buoni spesa in ritardo: scoppia la polemica in Comune

Il Comune di Erice si prepara ad attivare i buoni spesi. Nonostante le polemiche dei giorni scorso, a causa dei ritardi del Comune, la sindaca Daniela Toscano fa sapere che la procedura per l'erogazione è stata già attivata.

"È stata già attivata la procedura per approvare, in via amministrativa, la graduatoria per l’erogazione dei

buoni spesa per l’acquisto di spesa alimentare e generi di prima necessità in favore dei cittadini bisognosi.

Avremmo voluto tempi più celeri, ma la farraginosità delle modalità per la richiesta ha determinato parecchi errori nelle domande fatte dai cittadini e, quindi, è stato necessario che venissero riviste. Le carenze, dal punto di vista numerico, degli Uffici comunali hanno fatto il resto".

