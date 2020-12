Trapani, Palazzetto dello Sport colabrodo: è polemica contro il sindaco

Da anni i problemi sono conosciuti. Le infiltrazioni al Palazzetto dello sport di Trapani sono numerose e la massima società di basket della provincia e della Sicilia (insieme all’Orlandina) è costretta ogni volta che si gioca in casa a sperare che non piova.

Domenica la Pallacanestro Trapani ha rischiato di non poter giocare con il presidente Basciano che si è sfogato prima della gara. Ma Basciano non è l’unico a sottolineare il problema. Il coordinamento comunale di Diventerà Bellissima Trapani è intervenuto sul tema.

«Lo diciamo da tempo - sottolineano i rappresentanti di DB -, lo sport in questa città non è tra le priorità di questa Amministrazione. Roba vecchia, già di conoscenza dalle parti di Palazzo d’Alì ma piuttosto che perder tempo con un bando inaccettabile di affidamento, forse sperando che qualche società facesse a sue spese gli interventi di manutenzione straordinaria ormai indifferibili, questa Amministrazione, in questi mesi, non ha mosso un dito pur sapendo che la squadra di pallacanestro avrebbe disputato il campionato di Serie A2.

L’assessore allo Sport Vincenzo Abbruscato, anche se comprendiamo chedebba eseguire gli ordini del sindaco, per noi rimane totalmente inadeguato a ricoprire questo ruolo». Un attacco durissimo del movimento del presidente Musumeci. Ma i problemi ci sono. E sono palesi: anche l’Amministrazione ne è co n s a p evo l e . «Che il Palailio avesse bisogno di una manutenzione straordinaria ed importante si sa da sempre» afferma il sindaco Giacomo Tranchida.

