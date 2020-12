Pescatori di Mazara sequestrati, Di Maio: "Non cediamo ai ricatti"

«Stiamo lavorando per riaverli ma senza cedere ai ricatti. E’ inaccettabile che Haftar dica che ce li ridà se noi gli restituiamo quattro scafisti": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di un'Agorà digitale' su Zoom, cui partecipano circa 200 persone.

«Il problema è che sono andati in acque che noi da dieci anni sconsigliamo e sono finiti nelle mani di un autoproclamato governo e un’autoproclamata milizia che dice che hanno violato la zona militare e ora sono in stato di fermo», ha detto Di Maio, sottolineando di dirlo «non per loro ma per i prossimi perché è un’abitudine andare a pescare lì ed è un problema».

© Riproduzione riservata