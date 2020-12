Verde e decoro urbano, i progetti del Comune per Trapani

Giorno dopo giorno, cresce la consapevolezza che il verde pubblico in città ha bisogno di più cure. In virtù di ciò, sono due le iniziative che nascono. Da un lato il Comune di Trapani ha stanziato 5 mila euro per la realizzazione del progetto denominato «Trapani –Verde e decoro urbano» finalizzato al potenziamento del verde pubblico con la messa a dimora di piante nelle aiuole della città ed alla promozione della cultura civica di rispetto del verde pubblico. Con questi fondi derivanti dalla Democrazia Partecipata, il Comune chiede alle associazioni senza scopo di lucro di presentare la propria proposta progettuale entro le 10 di venerdì 18 dicembre.

L’altra, invece, è la riflessione della II Commissione consiliare che si è chiesta: «E se a Trapani si togliessero asfalto e mattoni per creare zone verdi? E se le zone verdi in stato di abbandono diventassero Vivai dove far crescere le piante da ricollocare sul nostro territorio? E se, ancora, le zone verdi in stato di abbandono diventassero delle aree attrezzate/picnic o aree sport a km 0?». Una domanda che Marzia Patti, Anna Lisa Bianco, Laura Genco, Domenico Ferrante, Silvestro Mangano e Giuseppe Guaiana, si è posta in questi giorni e a cui sta cercando di dare risposta, in prospettiva di Trapani ecosostenibile e più verde.

«Da qualche settimana – dichiara la presidente della II Commissione Marzia Patti –stiamo lavorando ad una proposta di deliberazione da presentare in Consiglio, attraverso la quale si chiede l’istituzione di veri e propri vivai comunali». L’obiettivo è non «perdere» più neanche una foglia.

«Inoltre – aggiunge –, un’associazione presente sul territorio ha manifestato l’intenzione di creare un’area attrezzata a km 0, area all’interno della quale poter sviluppare iniziative educative e solidali. Infine, puntimo sulla la creazione di veri e propri spazi verdi cittadini sfruttando quegli spazi già esistenti e pieni di mattoni».

