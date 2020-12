Castellammare, istituito un ufficio per il Piano urbanistico generale

Il Comune di Castellammare del Golfo istituisce un ufficio di piano intersettoriale per un utilizzo territoriale omogeneo avviando l'iter di revisione del piano regolatore generale, ormai divenuto Pug, cioè piano urbanistico generale, e adeguando alle nuove esigenze la pianificazione portuale e di utilizzo demaniale.

L'ufficio comprende adesso i due settori tecnici, cioè il IV settore Urbanistica e Gestione del Territorio ed il III settore Lavori Pubblici e Manutentivi, così da avere una pianificazione unitaria su più ambiti territoriali.

«Rendere davvero operativo l'ufficio di piano è tra i nostri obiettivi di programma che stiamo portando a termine con precisi parametri come la tutela ambientale ed il rispetto dei vincoli in zone a protezione speciale o in siti di interesse comunitario - affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all'Urbanistica Giuseppe Cruciata-. Avviamo finalmente una pianificazione unitaria più rispondente alle esigenze della città, oggi molto orientata sul settore turistico e con nuove necessità territoriali che devono essere vagliate con appositi studi di settore e con il confronto con tecnici ed associazioni di categoria. Il piano generale deve prevedere l’ambito portuale, demaniale e la prosecuzione del già avviato iter di revisione del Pug, l’ex Prg. Potremo avvalerci anche di professionisti esterni come previsto anche con fondi già preventivati in bilancio».

Del nucleo di progettazione costituito dall’amministrazione fanno parte dieci dipendenti comunali.

