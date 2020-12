Raid virtuale alla conferenza Pd a Trapani, il video inviato alla Digos

Dopo che un gruppo di fascisti ha effettuato un raid all’interno di una conferenza di Base Riformista, corrente del Partito Democratico, non di fermano le attestazioni di solidarietà. Già ieri, Valentina Villabuona ha annunciato che avrebbe trasmesso il video alla Digos.

La politica, invece, continua a riflettere sull’accaduto con la Lega, attraverso il suo commissario comunale Marcello Campione che prende le distanze dai violenti che hanno costretto all’interruzione. I fascisti, infatti, oltre che inneggiare al duce avevano lasciato nella chat dei commenti di apprezzamento verso Salvini.

«La notizia di una intrusione ci stupisce. Questi avvenimenti - dice Campione - sono lontani dal modo di comportarsi dai componenti della Lega di Trapani, professionisti e persone per bene orientate al fare e non avvezze a introdursi in altrui incontri con modi offensivi. La distanza verso tali performance non degne di alcun commento per noi è naturale, così come la solidarietà a chi viene ostacolato mentre si spende per il bene della nostra comunità».

L'ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SICILIA

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE