Trapani, dalla Regione 7 milioni per ricostruire la Pertini

La città di Trapani incassa sette milioni di euro di finanziamenti per la costruzione in sostituzione della scuola statale primaria esistente Eugenio Pertini e i lavori di adeguamento sismico della scuola Livio-Bassi. Con una delibera della Regione sono stati, infatti, approvati i progetti di nuova costruzione per la Eugenio Pertini (il presso di via Erodoto) per un importo di 5.579.137,50 euro e lavori di adeguamento sismico della scuola Livio-Bassi per un

importo di 2.240.000 euro.

«Quando nell’estate del 2018 siamo arrivati - afferma il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -, ovunque abbiamo trovato il disastro, compresi scuole e impianti sportivi in malora, diversamente dalla vicina Città di Erice. Memori di tanto e coerenti nella scelta delle priorità - continua Tranchida - d’intesa con la maggioranza consiliare abbiamo approntato le prime variazioni di bilancio e abbiamo coinvolto gli uffici nel cambiare verso, impiegando le poche risorse disponili per avviare l’iter del nuovo corso»

Il Comune ha provveduto alla chiusura di plesso di via Erodoto della scuola Eugenio Pertini due anni fa, ora la Regione finanzia la ricostruzione.

