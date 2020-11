Trapani, approvate le variazioni di bilancio: fondi per le scuole

Approvate le variazioni di Bilancio e non ci sarà la Commissione d’indagine sulla gestione del servizio idrico nel comune di Trapani. Questo è quello che emerge dopo l’ultimo Consiglio comunale dopo una discussione di quasi sei ore.

L’aula ha approvato le variazioni del Bilancio preventivo del 2020. Un atto tecnico ma fondamentale per inserire all’interno del documento principe del Comune quei finanziamenti arrivati dopo l’approvazione dello stesso.

«Una variazione di Bilancio squisitamente tecnica – commenta l’assessore Fabio Bongiovanni - , abbiamo inserito di fondi che sono arrivati, dopo l’approvazione del Bilancio, da parte dei Ministeri competenti e dagli assessorati regionali competenti. Si tratta dei finanziamenti di opere che erano state programmate e che solamente dopo l’approvazione del Bilancio è arrivata la notizia dell’avvenuto finanziamento come per esempio per la scuola di Salinagrande, o per la scuola di Xitta. Si è quindi reso necessario inserire questi finanziamenti non solo nel Bilancio – spiega Bongiovanni – ma anche negli strumenti programmatori finanziari dell’Ente».

