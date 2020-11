Emergenza classi a Erice: il Comune cerca nuovi locali

Il Comune di Erice ricerca, in locazione, immobili da adibire ad uso scolastico. Le classi complessivamente da allocare sono sette della scuola dell’infanzia e 21 della scuola primaria, ed inoltre gli immobili da prendere in locazione debbono disporre di locali da destinare alla direzione didattica.

L’amministrazione comunale ericina aveva già diramato un avviso ma le manifestazioni d’interesse pervenute non si sono rivelate sufficienti per garantire il trasloco temporaneo di tutte le classi dell’Istituto comprensivo «Giuseppe Mazzini» che saranno oggetto di lavori. Si è reso necessario, pertanto, emanare un ulteriore avviso per ricercare, anche nell’ambito del territorio dei comuni limitrofi, ulteriori immobili da acquisire in locazione passiva.

Gli stabili che saranno proposti dovranno rispondere alle norme tecniche relative all’edilizia scolastica e possedere gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica nonché essere dotati di certificato di agibilità e quindi conforme alle normative vigenti in materia di impianti tecnologici (elettrico, telefonico, termoidraulico), alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche e alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e antisismica.

