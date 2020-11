Variazioni di bilancio, due sedute in sette giorni al Consiglio comunale

Tornerà a riunirsi oggi il Consiglio comunale di Trapani. Il presidente Giuseppe Guaiana, infatti, ha convocato in sessione ordinaria i consiglieri che si riuniranno alle 17 in videoconferenza a distanza. I punti all’or - dine del giorno previsti sono l’att ività ispettiva, le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, la proposta de consigliere Lipari riguardo la modifica dell’articolo 22D del regolamento per la disciplina dell’impost a Unica Comunale nel «capitolo d regolamento componente TARI», la mozione che propone l’ampliamento dei servizi comunali e individuazione nuovi punti di rilascio delle certificazioni anagrafiche e la richiesta di istituire una commissione d’indagine avente ad oggetto il presunto illecito controllo delle operazioni di prelievo di acqua comunale.

