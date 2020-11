Collegamenti per le Egadi bloccati, protesta il comune di Favignana

Aliscafi fermi e abitanti costretti a restare sulle isole Egadi a causa della risacca. Ma un video amatoriale, filmato da alcuni cittadini, testimonia che "tale motivazione è totalmente destituita di fondamento". Lo denuncia il comune di Favignana, in una nota in cui evidenzia che "i cittadini delle isole Egadi hanno subito l’incomprensibile interruzione dei collegamenti marittimi con la Sicilia".

L’amministrazione egadina chiede "a tutte le istituzioni competenti, in primis all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, di vigilare con attenzione sul corretto espletamento del servizio pubblico, verificando, secondo la legge, gli eventuali danni arrecati per i viaggi non effettuati".

Venerdì sera la compagnia di navigazione Liberty Lines aveva interrotto il servizio pubblico di linea per una perturbazione, ma "nonostante le condizioni meteomarine, già dalle prime ore del mattino, rendevano palese la possibilità di riprendere il servizio", i mezzi veloci e i comuni non hanno viaggiato neppure nella giornata di ieri.

"In base alle previsioni meteo molti commercianti avevano peraltro programmato la partenza per Favignana - si legge nella nota inviata dal comune egadino - per lo svolgimento del mercato rionale settimanale, nonchè per l’approvvigionamento alimentare di Marettimo e Levanzo".

© Riproduzione riservata