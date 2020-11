Raccolta differenziata a Castellammare, approvato il regolamento

Via libera dal consiglio comunale al regolamento per il Ccr di Castellammare del Golfo, il centro comunale di raccolta dove possono essere conferiti i rifiuti differenziati e altre speciali tipologie. In questo modo sarà finalmente possibile aprire la struttura che si trova alla periferia della città, in contrada Pagliarelli Ginisara in un terreno confiscato alla mafia. Il testo, infatti, permette una regolamentazione del sito e quindi la sua fruizione.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE