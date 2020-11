Pescatori di Mazara sequestrati, Fi presenta emedamento per indennizzo

“Le imprese di pesca di Mazara del Vallo proprietarie dei motopescherecci Antartide e Medinea, sequestrati in Libia con 18 pescatori a bordo, hanno diritto a vedersi riconosciuto dal Governo un indennizzo economico adeguato. Per questo ho presentato un emendamento in tal senso al Decreto ristori”. Lo dice in una nota Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Il Governo non ha alibi - continua la senatrice -. I cosiddetti ‘ristori’, predisposti per diverse categorie lavorative, vanno riconosciuti anche a queste aziende. Da tre mesi i pescatori di Mazara del Vallo sono nelle mani dei Libici e nulla si è mosso. Continuerò la mia battaglia in parlamento, e in ogni sede, per riportare i pescatori a casa. Il Governo, intanto, dia un segnale concreto a queste imprese, bloccate loro malgrado e gravemente danneggiate dall’accaduto e approvi il mio emendamento” conclude Giammanco.

