Trapani, l'ex Provincia invia alla Regione un piano di interventi per scuole e strade

Inviato, dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia) ai competenti Uffici della Regione un apposito programma per migliorare, da un canto, la qualità delle arterie viarie e garantire, dall’altro, una maggiore sicurezza degli edifici scolastici.

Gli i investimenti previsti ammontano in quasi quarantotto milioni di euro in cinque anni. Inoltrato il programma il commissario straordinario del Libero Consorzio, Raimondo Cerami, auspica ora una rapida approvazione da parte degli Assessorati regionali delle Autonomie locali, delle Infrastrutture e della Pubblica istruzione perché “vi saranno importanti ricadute per tutto il territorio provinciale, non soltanto sotto l’aspetto della sicurezza ma anche in termini socio-economici”.

L'articolo di Giacomo Di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

