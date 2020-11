Coronavirus, isolamento per chi arriva da zone rosse ed arancioni a Pantelleria

Norme più restrittive per limitare la diffusione del Coronavirus anche a Pantelleria. Il sindaco Vincenzo Campo ha firmato una nuova ordinanza, valida fino al 3 dicembre, che prevede che le persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalle Regioni identificate col colore rosso e arancione, devono in alternativa osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi salvo comprovate esigenze di natura sanitaria e/o indifferibili da concordare con gli operatori sanitari; eseguire un test sierologico o tampone con esito negativo non superiore alle 48 ore prima dell’arrivo sull'Isola di Pantelleria. Qualora tale esame non sia possibile eseguirlo prima dell’arrivo sul territorio comunale, lo stesso potrà essere eseguito sul posto.

