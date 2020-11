Nuovi progetti per il lungomare di Trapani, ci sarà anche una pista ciclabile

Riqualificare il lungomare Dante Alighieri è uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale di Trapani. Il più importante litorale cittadino vede una serie di strutture totalmente inadatte ad un lungomare. Quello che dovrebbe essere un luogo prettamente turistico, invece, si trova pieno di potenzialità ma inespresse. Qualcosa sembra però muoversi. Andreana Patti, assessora alla Programmazione innovativa e strategica, è decisa. I fondi stanno cominciando ad arrivare e «i frutti cominciano a vedersi perché sono due anni e mezzo che abbiamo investito sui progetti, puntando sull’area marina».

Il Comune di Trapani ha richiesto circa 300 mila euro di cofinanziamento al Ministero Infrastrutture per la progettazione di alcune opere pubbliche.

«Abbiamo fatto richiesta di 239 mila euro per le piste ciclabili – continua l'assessore – e questo ci permetterà di realizzare una sperimentazione anche su via Fardella, rendendo ciclabile anche la via Fardella: faremo un progetto su questo e spenderemo per fare in modo di connettere le parti ciclabile della città».

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

