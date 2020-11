Marsala, apre un nuovo circolo di Rifondazione Comunista Sicilia

Rifondazione Comunista Sicilia apre un nuovo circolo a Marsala. Domenica 1 si è svolto il I Congresso del circolo cittadino marsalese, in modalità telematica, considerata l'emergenza Covid-19.

Erano presenti, oltre i militanti del circolo di Marsala, diversi ospiti esterni legati al circolo o al partito. Nel corso del congresso si è svolta la votazione che ha eletto la Segreteria del circolo composta dal segretario Davide Licari, dal vicesegretario Davide Pastore e dal tesoriere Giampaolo Grupposo.

"Questo circolo nascente intende valorizzare il potenziale del nostro territorio: il turismo, l'agricoltura, le arti e le bellezze - si legge nel documento -. In questo nostro territorio la valorizzazione dell'arte, degli artisti e dei musicisti, i quali spesso non vengono considerati lavoratori, deve sposare il talento, il buon gusto, l’idea. Creare valore è possibile in questo territorio solo se si è disposti della volontà di proporre un cambiamento. Costruire una città con dei valori imprescindibili è il nostro obbiettivo: valori come la famiglia, interpretata anche nel senso ampio del termine, come il senso di comunità, come la solidarietà, il senso civico, l’empatia e la razionalità. Una città equa e più giusta è quello che desideriamo".

© Riproduzione riservata