Dpcm, è rebus sugli spostamenti fra Trapani ed Erice

La Prefettura ha deliberato che sarà possibile passare dal comune di Trapani a quello di Erice ma con parsimonia. «È stato deciso – afferma il Prefetto Tommaso Ricciardi – di utilizzare lo stesso schema adoperato durante il lockdown di marzo».

Tante sono le vie dei due comuni che si intrecciano vorticosamente o, addirittura, in alcuni casi con il lato pari di Trapani e il dispari di Erice come le vie Marconi, Convento San Francesco di Paola e Madonna di Fatima e tante altre. In base all’ultimo Dpcm, infatti, è vietato spostarsi da un comune all’altro in caso di allerta arancione, così come è la Sicilia. La decisione è stata presa durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di ieri pomeriggio.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

