Misiliscemi, sul nuovo Comune del Trapanese è scontro fra i due fronti

Animi bollenti per la nascita di Misiliscemi. Ieri c'è stato un vero botta e risposta tra Maurizio Miceli, presidente del Comitato per il No nonché portavoce provinciale di Fratelli d’italia ed Eleonora Lo Curto, deputata regionale dell’UDC e ferma sostenitrice per il Si.

"Il nostro territorio rischia di subire una catastrofica disgregazione" afferma Maurizio Miceli. Di diversa opinione, invece, è Eleonora Lo Curto che ritiene "che ci siano i presupposti per la nascita del nuovo Comune di Misiliscemi, ancorché piccolo ma dotato di tutti i requisiti".

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

