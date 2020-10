Trapani, il Pd si organizza dopo le elezioni

Si riparte: questo è quello che fa emergere Domenico Venuti per quanto riguarda il Partito Democratico in provincia di Trapani. Il segretario provinciale ha dato il via alle danze riorganizzando la sua segreteria e, di fatto, facendo ripartire le attività nel territorio.

Nel corso di un incontro dell’Esecutivo provinciale è stata avviata la distribuzione delle deleghe: si tratta di un primo step verso la composizione della squadra di governo che verrà completata in seguito con altri incarichi, tra cui quella alla Comunicazione. Intanto ci sono le prime 4 nomine: Francesco Crinelli, Marzia Patti, Nicola Biondo e Giuseppe La Francesca.

