Marsala, nuova viabilità sulla litoranea: marcia di protesta contro il sindaco Grillo

Minacciose nubi e qualche goccia di pioggia non hanno scoraggiato, ieri mattina, quanti hanno partecipato, lungo la strada litoranea che costeggia la riserva naturale dello Stagnone, alla marcia di protesta contro la decisione della nuova amministrazione comunale di Marsala, capeggiata dal neo sindaco Massimo Grillo (centrodestra), di rivedere in qualche modo il progetto, della precedente amministrazione di centrosinistra, della pista ciclabile con istituzione del senso unico di marcia per auto, autocarri e moto.

Ad organizzare la protesta, a cui hanno partecipato anche l’ex sindaco Alberto Di Girolamo e il suo vice Agostino Licari, è stata l’ex consigliere comunale Linda Licari.

