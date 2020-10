Comune di Marsala, proclamati i 24 consiglieri

Proclamati i nuovi 24 consiglieri comunali di Marsala. La proclamazione ufficiale è stata fatta ieri nella Sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile dall’Ufficio Centrale per l’elezione del sindaco e dei consiglieri presieduto dal giudice Caterina Greco.

La ripartizione dei consiglieri è stata di 21 eletti per la coalizione di maggioranza che faceva parte all’aspirante sindaco Massimo Grillo e di 3 per quella di minoranza, capeggiata dall’uscente sindaco Alberto Di Girolamo.

I 24 consiglieri che siederanno nello storico Palazzo VII Aprile per il quinquennio 2020-2025 sono: Vito Milazzo (664 voti), Pietro Cavasino (641) e Leonardo (Lele) Pugliese (606), eletti per la prima volta in Consiglio comunale con lo schieramento di Liberi; Eleonora Milazzo (837 preferenze), Oreste Alagna (811) e Michele Accardi (667), per il quale si tratta di un ritorno a Palazzo VII Aprile, dopo l’esperienza del 2009; Ivan Gerardi (861 preferenze), Leo Orlando (577), Andrea Marino (476) della lista Psi-Marsala Città Punica; Gabriele Di Pietra (764), Piergiorgio Giacalone (717) e Vanessa Titone (420) della lista Progettiamo Marsala; Enzo Sturiano (1.143) primo degli eletti in assoluto ed Elia Martinico (372) della Lista di Forza Italia; Walter Alagna (708) e Flavio Coppola (655) della lista Noi Marsalesi; Pellegrino Pino Ferrantelli (756) e Rosanna Genna (642); Giancarlo Bonomo (359) e Fernandez Felice Massimo (286) della lista Impegno Azioni; Nicola Fici (538) della lista Cento Passi, Rino Passalacqua (372) della lista Marsala Città Europea, Antonio Vinci (545) della Lista Marsala al via.

Tra i 24 neo consiglieri comunali c’è anche l’ex sindaco Alberto Di Girolamo che, come candidato sindaco, ha superato il 20 per cento dei consensi ed ha acquisito il diritto di consigliere comunale.

