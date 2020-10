Isole Egadi, l'assessore Vaccare: "La nave Caronte inadeguata per il trasporto di passeggeri"

"La nave Caronte della Ngi, in servizio alle Egadi, solitamente adibita al trasporto mezzi speciali (bombole gas, carburante, nettezza urbano ecc), commerciali e materiale edile, per adesso è in servizio di linea in sostituzione della 'Simone Martini' (Caronte & tourist), in avaria da qualche giorno. È risaputo che in condizioni di lieve peggioramento meteomarino la Caronte diventa inadeguata alla navigazione per Marettimo. Oltretutto ha un servizio accoglienza per disabili poco attrezzato e proprio oggi una famiglia con un disabile non è potuta partire per Trapani a causa di questa grave carenza".

Lo dice l'assessore Vito Vaccare, che chiede "la sostituzione immediatamente della nave come per altro previsto nella convenzione, con un'altra di eguali caratteristiche come potrebbe essere la nave Sibilla".

