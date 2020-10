Funivia di Erice, l’impianto attivo fino al 4 novembre per favorire i visitatori

L'obiettivo principale è quello di favorire la stagione turistica nel centro storico e allungarla, fino a quando sarà possibile. Per questo l'amministrazione comunale di Erice ha predisposto un piano di apertura straordinaria del servizio pubblico di trasporto per funivia per la stagione autunnale. L'impianto di risalita dovrebbe dunque rimanere attivo fino al 4 novembre, qualora il Consiglio Comunale approvi la delibera.

